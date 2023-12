Ieri pomeriggio, Belen Rodriguez è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. Le rivelazioni fatte dalla showgirl argentina in merito ai presunti tradimenti di Stefano De Martino e l’annuncio del matrimonio con Elio Lorenzoni, sono diventate inevitabilmente materia di discussione sui social.

“Stefano mi ha tradita sia letteralmente che nella fiducia. Il mio rapporto con lui non è finito con un tradimento, ma è iniziato con un tradimento. L’ho scoperto, ma ho fatto finta di niente. Sono sicura che mi abbia tradito, ho chiacchierato anche con le diverse signorine… Hanno ammesso subito tutto. Ho parlato con dodici di loro alla fine ho smesso perché dovevo pagare la bolletta del telefono.

Stefano mi ha tradita sia letteralmente che nella fiducia. Il mio rapporto con lui non è finito con un tradimento, ma è iniziato con un tradimento. L’ho scoperto, ma ho fatto finta di niente. Sono sicura che mi abbia tradito, ho chiacchierato anche con le diverse signorine… Hanno ammesso subito tutto. Ho parlato con dodici di loro alla fine ho smesso perché dovevo pagare la bolletta del telefono”.

De Martino, dal canto suo, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha replicato alle parole dell’ormai ex moglie, dicendo che dopo una rottura esistono sempre due verità.

A schierarsi dalla parte di Belen Rodriguez è stata anche Antonella Fiordelisi, che ha difeso la showgirl argentina dopo i numerosi attacchi ricevuti da quest’ultima in seguito all’intervista a Domenica In. Belen ha infatti rivelato di aver sofferto di depressione. “Mi meraviglio come nel 2024 ci siano ancora commenti del genere – ha scritto l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip -. Ci sono star internazionali e vip che parlano senza filtri della loro salute mentale, della loro depressione e la gente cosa fa? Invece di empatizzare, fa commenti osceni e sessisti. Lo capite che viviamo tutti sulla Terra e che la salute mentale è una questione che tocca tutti, nessuno escluso?”.