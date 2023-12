L’intervista che Belen Rodriguez ha rilasciato a Domenica In ha fatto molto scalpore, e nelle ultime ore non si parla d’altro. Anche una famosa conduttrice ha voluto dire la sua, lanciando una pesante frecciata alla showgirl argentina.

Paola Ferrari ha pubblicato su Instagram una foto di Belen a Domenica In e ha scritto: “Belen e le sue confessioni protagoniste per un’ora su Rai Uno a Domenica In! Ormai basta una camicia bianca (ben portata) per sembrare una santa".

Anche in passato, ospite a Belve, la Ferrari aveva parlato della Rodriguez: “Di Belen ho detto che è furba, ricca e priva di ogni talento? Belen è molto brava. Pur non avendo un’eccellenza né nel ballo né nel canto è stata brava a trovarsi una strada. Ho scoperto che è molto più brava di tante altre. Se è stata davvero furba? Diciamo che non è un’artista straordinaria”.