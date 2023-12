Belen Rodriguez ha un nuovo compagno, Elio Lorenzoni. Ospite di Mara Venier a Domenica In, la showgirl argentina ha raccontato com’è nata la loro storia d’amore.

“Io e Elio eravamo amici e non era mai successo niente, è una delle persone più eleganti e rispettose che io abbia mai incontrato. Non eravamo amici per la pelle, ma lo conosco da dodici anni. Era tanto per bene e io non riconoscevo l’amore nell’essere così per bene, non ero abituata. Tutte le persone che ho incontrato nella vita mi hanno fatto essere chi sono oggi, ma oggi per fortuna ho una persona per bene accanto e non mi sembra vero.

Elio ha fatto per me quello che non ha mai fatto nessuno. Mi ha tenuto la mano nei momenti più brutti, non era piacevole stare con me in quel momento. Mi teneva la mano a livello di amicizia, poi è nato tutto. Mi sento piccola a stare con lui. Con lui sto vivendo un sogno. Non lo mollo più eh! Mi ha detto che appena divorzio mi sposerà, me lo ha chiesto alle Maldive. Il divorzio sta arrivando eh!”.