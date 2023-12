Belen Rodriguez, durante la sua ospitata a Domenica In, ha parlato con Mara Venier della sua vita, confessando di aver sofferto di depressione, motivo che l’ha spinta a lasciare la conduzione de Le Iene e di Tu si que vales.

La causa di tutto questo sarebbe stato il primo tradimento di Stefano De Martino a cui ne sarebbero seguiti almeno altri undici. “Ero arrivata a pesare 49 kg, non mangiavo più, non volevo più alzarmi dal letto e aprire le finestre. Non volevo più vedere la luce. Stavo male. Ma alla fine ho deciso di combattere”. […] Stefano non mi ha mai aiutato, non ha saputo farlo, probabilmente perché non mi amava. La mia depressione è nata da lì”.

Ho deciso di andare in clinica, mi sono auto-consegnata. Non riuscivo più a prendere peso, mi sono detta ‘Belen stai morendo‘, quello è stato un mio momento di lucidità. Io lì per lì non capivo, non ero lucida. Ho fatto dei percorsi con degli psicologi. Ora sto imparando a perdonarmi, mi sono trattata male, mi sono trascurata e non mi sono voluta bene. Tutto è nato da lui, l’ho lasciato con una lettera. Lui mi aveva lasciato con un messaggio su WhatsApp la volta prima, io sono stata più di classe”.

Belen ha poi concluso: “Mi hanno diagnosticato un quadro di depressione bello intenso, ho passato l’estate sdraiata a letto. Io sono molto intensa: quando amo amo, quando soffro soffro”.