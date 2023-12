Dopo l’uscita e l’enorme successo del documentario Unica, Ilary Blasi è andata a Verissimo da Silvia Toffanin a parlare ancora una volta della fine del matrimonio con Francesco Totti. Prima che Ilary iniziasse a parlare, Silvia ha fatto una premessa: “Voglio fare una premessa. Tutti sanno che siamo amiche, io e te non ci siamo messe d’accordo sulle domande e non sai cosa ti chiederò”.

Ilary Blasi, nuovi retroscena sulla fine del matrimonio con Francesco Totti

“Questa volta sono pronta a parlare. Cosa mi ha spinto a fare Unica? Sono stata per un anno e mezzo ad osservare, capire e leggere e sentire tutti i punti di vista e le opinioni. Di fatto però era la mia storia. Io ho sempre messo la faccia in quello che ho fatto. Io e te ci siamo parlate lo sai, e ho deciso di metterci la faccia ancora.

Io a fine 2021 lo vedevo diverso, prima era tutto tranquillo. Abbiamo passato un’estate normalissima tra viaggi e tutto il resto. Quando mi ha detto ‘o me o il tuo lavoro’ io ho scelto la mia vita. Lui è sempre stato geloso, non era una novità. Però era spaventato e confuso, la sua era una via di fuga facile, nulla a che vedere con le tragedie che sentiamo in questi giorni.

Poi sui giornali sono arrivati i rumor su di lui. Io ho creduto a mio marito e ho dato delle m***e ai giornalisti ed ero forte della sua verità. Pensavo fosse la sua verità, ma i giornali avevano la verità giusta. E chiedo scusa ai media, ai giornali e ai giornalisti. Dopo le prove dell’investigatore lui ha continuato un po’ a negare”.

I mesi in cui siamo stati separati in casa sono stati terribili. C’era così tanta confusione. I dispetti sulle borse? Sì, tutto vero l’ha fatto. Ho chiesto scusa alla stampa, però gli articoli di questi mesi mi hanno ferita. Erano per la maggior parte a suo favore e mi sembrava che mi screditassero. Sono stata definita come una poco di buono, ladra e ex letterina. Ho letto, poi ho cercato di dare il giusto peso a tutto. Mi sono concentrata sui figli e la mia famiglia. Anche per i miei genitori non è stata facile”.

L’ospitata di Ilary Blasi a Verissimo ha scatenato diverse reazioni, tra cui quella di Mario Balotelli, ex calciatore di Inter e Milan, nonché della nazionale. Super Mario ha condiviso tra le sue Instagram stories una foto di Ilary nel salotto di Verissimo, commentando con un eloquente: “Hai rotto il ca**o!”.