Ieri sera, Monia La Ferrera ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. L’hostess di origini catanese ha avuto una relazione con Massimiliano Varrese, con il quale ha convissuto per circa otto mesi. Monia è madre di due bambine, Nicole e Sophie, nate dalla relazione con Błażej Augustyn.

L’ex compagno della nuova gieffina è un calciatore polacco classe 1988, e attualmente gioca per il WKS Wierzbice. Ha iniziato la sua carriera professionistica in Inghilterra tra le fila del Bolton Wonderers nella stagione 2005.

L'incontro tra Monia e Massimiliano

“Sono emozionatissima. Ci è voluto il GF per farci rincontrare. Sono passati 15 anni, non ci siamo più visti, in questi 15 anni abbiamo vissuto 50 vite. Siamo diventati genitori, siamo diventati grandi, siamo persone migliori. Lo vedo, sono orgogliosa di te. Hai qualche capello bianco in più, ma da brizzolato sei un figone". "Perché sei qui?" ha così chiesto lui, "Il destino", la replica di lei.

"Ci siamo lasciati tanti anni fa, io volevo stare da solo, lontano da tutti", ha raccontato Massimiliano nel ricordare la relazione con Monia: "Sempre bellissima, l'ho seguita in questi anni, ha delle figlie bellissime. Decidemmo subito di andare a vivere insieme. Monia arrivò in un periodo duro, è stata una prova anche per lei che l'ha formata molto". Poi ha svelato di averla cercata prima di iniziare la sua avventura al GF: "Prima di entrare qui ci siamo scambiati dei messaggi dopo 13 anni, la cercai io". Entrambi single, Signorini ha scherzato: "Siete belli, single, avrete tante cose di cui parlare, 13 anni da recuperare".