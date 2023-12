Nella Casa del Grande Fratello, Perla Vatiero ha detto di avere un ritardo e ha tirato fuori l questione con Letizia Petris e Greta Rossetti. Quando l’ex tentatrice si è lamentata del fatto di avere i crampi a causa delle mestruazioni, la fotografa ha detto: “Deve arrivare anche a noi il ciclo”, mentre Perla ha sottolineato: “Io lo sto aspettando da una settimana". Ha poi aggiunto di non essere incinta: “No vabbè, nulla. Non lo faccio da due mesi con nessuno”.

A quel punto è arrivato il commento malizioso di Letizia: “Eh sono due mesi! Guarda che un bambino ci mette nove mesi eh”; ma la Vatiero è stata categorica: “No, è impossibile, tranquilla”.

Perla è entrata nella Casa da tre settimane, e al termine della puntata di sabato scorso ha avuto un crollo mentale dopo aver assistito all’ingresso di Greta: “Lo sapevo che sarebbe successo, lo sapevo! Non ce la faccio più. Come faccio a vivere tranquilla? Già è difficile il contesto. Ma adesso come faccio? Mi schiaffano una cosa del genere… Io non è che l’ho frequentato tre mesi, è stato il mio fidanzato da anni. Non ce la faccio ragazzi. – ha continuato Perla durante il suo crollo – Ho tenuto tutta la serata, ma ora non riesco. C’è stata così tanta tensione. Non posso cadere. Questo gioco è troppo crudele. Io lo sapevo, me lo sentivo. Mi devo distaccare dalla situazione di loro. Prenderò un distacco. Altrimenti non ce la faccio, me lo devo. Ok che è il gioco, giochiamo, però questa è davvero pesante. Si sta giocando con dei sentimenti. Cosa peggiore non mi poteva proprio capitare”.