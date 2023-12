Nella puntata del Grande Fratello del 4 dicembre è stato dedicato ampio spazio al triangolo che vede protagonisti Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. L’ingresso nella Casa dell’ex tentatrice, avvenuto tre giorni fa, a portato i due ex ad interrompere il loro riavvicinamento e a prendersi del tempo. Nel corso della diretta, l’imprenditore rietino ha avuto modo di parlare con Alfonso Signorini dei sentimenti che prova per entrambe.

Chiamato in super led dal conduttore, Mirko si è messo a nudo spiegando cosa prova per Greta e per Perla: "Può sembrare immaturo provare un sentimento per due persone. Dentro di me c'è tanto di Perla, però devo capire che è un sentimento di affetto, che riguarda il passato, finito, non è detto che si riaccenda. Con Greta è stato un sentimento fortissimo, ci siamo connessi dal primo secondo che abbiamo parlato. È anche vero che a un certo punto abbiamo smesso di conoscerci".

Greta l'ha poi raggiunto nella stanza e ha parlato di come ha vissuto i primi giorni nella casa al suo fianco. La ragazza non è del tutto convinta che Mirko provi ancora qualcosa per Perla, anzi: "L'ho guardato negli occhi e qualcosa mi ha trasmesso. Pensavo che il sentimento verso di me fosse finito, ad oggi non credo lo sia completamente". Lui ha risposto: "Non ho mai detto che è svanito il sentimento per lei, non è così. Però sa che con alcuni atteggiamenti mi ha fatto male, non me lo aspettavo". Signorini ha fatto a entrambi una domanda diretta: "Pensate di aver messo il punto troppo in fretta alla vostra storia?". Mirko ha deciso di rimandare la risposta, mentre Greta è apparsa dubbiosa: "Non lo so, il sentimento c'è però quello che ho visto ha fatto male". In caso di eventuale riavvicinamento, il 26enne ha precisato: "La presenza di Perla lo ostacolerebbe, le ho già fatto del male e so che gliene farebbe ancora vederselo davanti".