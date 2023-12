A distanza di poche ore dall’eliminazione di Mirko Brunetti dal Grande Fratello, Greta Rossetti si è lasciata andare ad una rivelazione spiazzante con Perla Vatiero. L’ex tentatrice ha confessato che il suo ex avrebbe detto e fatto cose “pesanti”.

“Il tatuaggio dopo due settimane è nulla a confronto ad altre cose. Se te le dicessi adesso tu diresti ‘ma non è mica normale’. Poi ti dirò tutto, adesso bisogna tutelarlo un minimo. Cose sue nei miei confronti. Cose che io farei dopo almeno 10 anni di relazione. Quindi anche quando litigavamo dopo la visione delle puntate, lo vedevo, lui cambiava, parlavamo fino alle 5 del mattino. E io gli dicevo sempre ‘devi tornare con Perla, te lo dice con calma torna da lei’.

Se voleva andare a convivere con me? Anche cose più pesanti. Se mi voleva sposare? Più pesanti, però pesanti nel senso che io gli dicevo di tornare da te e lui diceva cose pesanti per dimostrarmi che voleva me. Andare a convivere ok, voleva farlo subito, ma ha fatto anche cose più pesanti, credimi. Ad oggi se ci penso mi dico che non ero normale ad assecondarlo, ma lui non era normale a dirle. Però in particolare c’è un gesto folle. Bello se vuoi creare qualcosa, ma molto folle. Per dimostrarmi che ero la donna della sua vita”.

Greta a Perla: “Cosa mi diceva Mirko su di te”

“A me qui certe volte mi faceva capire che non si avvicinava a me perché c’eri tu. Quindi mi fai capire che hai un sentimento, ma che per rispetto tuo non faceva nulla. Poi allo stesso tempo io questo suo rispetto non lo vedevo. Si è comportato allo stesso modo con tutte e due e non è stato bello. – ha continuato Greta nella sua rivelazione – Quando si avvicinava a me lo faceva di nascosto. Era come se volesse stare con un piede in più scarpe e io non lo concepisco.

Qui c’è un problema di base. Lui mi ha fatto capire che si è buttato su te perché non aveva la sicurezza di me. Questo lo giuro su mia madre che è la persona più importante della mia vita. Poi mi giurava che con te era finita e che tu lo sapevi. Poi Mirko la scorsa estate ti descriveva come una fuori di testa. Ti chiedo scusa se non ho pensato cose belle di te, ma lui mi diceva certe cose e io poi gli credevo”.