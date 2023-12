Nella Casa del Grande Fratello è durato poche settimane l’idillio tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. I due attori, dopo essersi sostanzialmente fatti la guerra per tutta la prima fase del reality, avevano siglato una sorta di tregua, ma negli ultimi giorni il livello di tensione è tornato a salire.

Che Varrese abbia utilizzato spesso espressioni molto forti nei confronti della Luzzi è un fatto risaputo, ma nelle ultime ore due affermazioni hanno indignato nuovamente i telespettatori. “Ci urino sopra”, “Ci vuole un esorcista”, ha detto Massimiliano. Ma non è tutto. Mentre chiacchierava in giardino con Giuseppe Garibaldi, Varrese, parlando sempre di Beatrice, ha detto: “Se trova il maschio sbagliato, il maschio si rigira e fa così (mima il gesto di uno schiaffo, ndr)”.

Le parole dell’attore hanno scatenato l’indignazione del popolo social, che sta chiedendo a gran voce la sua squalifica con l’hashtag #varresefuori. “Non so voi, ma io non lo voglio più vedere in quella Casa”, ha commentato un utente. E ancora: “Chiediamo la squalifica di Massimiliano Varrese. Questi messaggi non devono passare”; “Questa cosa è gravissima! Trova il maschio sbagliato e? Gli dai una sberla in bocca per farla stare zitta? Sbattetelo fuori questo prima che fa altre figure di m*rda!”.