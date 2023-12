Una settimana fa, Greta Rossetti faceva il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. Il triangolo che la vede coinvolta insieme a Mirko Brunetti e Perla Vatiero continua ad essere uno dei temi più discussi sia dentro che fuori il loft di Cinecittà.

Ieri pomeriggio, l’ex tentatrice si è confidata con Massimiliano Varrese, il quale ha voluto sapere come stessero procedendo le cose con l’ex fidanzato, e se i due si fossero chiariti. Greta ha confermato che con Mirko è ormai tutto finito, e che entrambi hanno voltato pagina: “Ci siamo chiariti, abbiamo voltato pagina. Troppe cose, troppe parole, troppi fatti… troppo tutto”.

Varrese l’ha confortata, dicendo che secondo lui ha fatto bene ad entrare in Casa perché da questa storia ne può trarre beneficio: “E’ dura, lo so, ma io ci vedo comunque qualcosa di positivo in questa cosa qua, ti sta facendo bene stare qui e forse fa bene a tutti e tre, perché quando affronti le cose di faccia… Sì, fuori saresti impazzita e sarebbe stato un misunderstanding continuo, proprio anche il rapporto personale, capito… Hai modo di sviscerare bene nel profondo, passare sopra le incomprensioni”.

Un pensiero condiviso dalla stessa Greta, che ha spiegato di essersi finalmente liberata dai sensi di colpa in quanto ha potuto chiarire con Mirko e risolvere anche con Perla Vatiero.

Massimiliano ha invitato la Rossetti a non cercare le colpe di ciò che è successo negli altro o in sé stessa, ma a vivere quest’esperienza come un’opportunità di crescita: “Quando accadono queste cose non bisogna mai cercare la colpa negli altri o in sé stessi, bisogna analizzare le cose e capire qual è la causa e prenderne consapevolezza. Capire cosa di noi dobbiamo migliorare, crescere… se uno ha questo modo di vedere le cose capisci un sacco…”.