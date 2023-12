In questa edizione del Grande Fratello, Rebecca Staffelli sta ricoprendo il ruolo che fu di Giulia Salemi l’anno scorso. Intervistata da Tv Sorrisi & Canzoni, la speaker radiofonica ha svelato quale consiglio le ha dato Alfonso Signorini: “Il suo consiglio? Quello di essere me stessa. Me lo dicono tutte le persone che mi vogliono bene e me lo dico anche da sola. È più semplice essere veri che interpretare un ruolo”.

“È la prima esperienza in un programma tv con un ruolo tutto mio e l’entusiasmo cresce di puntata in puntata. Il reality è come un grande romanzo popolare in cui si raccontano tante storie. E questa cosa mi affascina più al cento per cento. Non posso distrarmi neanche un attimo perché durante la puntata può succedere di tutto in ogni istante. Seguo anche il daytime ogni giorno e sto attenta ai commenti dalla rete anche durante le pause pubblicitarie”.

E in merito a Cesara Buonamici, unica opinionista di questa edizione, ha aggiunto: “Per me è un punto di riferimento, una donna meravigliosa anche fuori dalla tv”.