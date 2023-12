Federico Massaro, ultimo arrivato nella Casa del Grande Fratello, non è di certo passato inosservato, e già gode di alcune “fan” tra le sue coinquiline. Tra queste sembra esserci Greta Rossetti che, osservandolo con molta attenzione mentre si allenava, non è riuscita a trattenersi dal fargli un complimento. Il modello, tuttavia, sembra interessato ad Anita Olivieri.

Federico Massaro si è allenato in giardino. Quando è rientrato, Greta Rossetti – che fino a quel momento si era fermata ad osservarlo – ha esclamato: "Comunque sei proprio sexy quando ti alleni". Il modello inizialmente ha replicato con un lapidario "Eh". L'ex tentatrice, allora, è tornata all'attacco: "Devi dire ‘grazie' in teoria". Federico, allora, si è voltato verso di lei e prima le ha mandato un bacio con la mano poi ha aggiunto: "Glielo do veramente un bacetto". Mentre Letizia Petris li fotografava, si è avvicinato a Greta, le ha preso il viso tra le mani e le ha dato un bacio sulla guancia.