Ieri pomeriggio sulla Casa del Grande Fratello è volato un aereo con un messaggio indirizzato a Mirko Brunetti e Greta Rossetti. “Non si comanda al cuore, meno orgoglio”, recitava lo striscione. I due si sono abbracciati, mentre Perla Vatiero ha reagito con una risata. “A qualcuno siamo arrivati, alle persone profonde”, ha commentato la Rossetti.

Un aereo per Mirko Brunetti era arrivato già ieri, ma era stato inviato dai fan che tifano per la storia con Perla. Il concorrente sarebbe rimasto quasi impassibile e confuso per la situazione dopo il messaggio di ieri pomeriggio. Sui social si è scoppiata una polemica: "Questo aereo per Greta e Mirko è stato palesemente inviato dagli autori o da lei stessa". Secondo una fan molto seguita, spesso fuori la casa ad urlare con il megafono per dare sostegno ai concorrenti – il cui nome su Tik Tok è fuorisede185 – la ship sarebbe "pilotata".

Sta facendo chiacchierare su X (ex Twitter) l'aereo volato sulla casa del Grande Fratello dedicato a Greta Rossetti e Mirko Brunetti. Secondo la fan che è a capo della pagina fuorisede195, seguita da oltre 129 mila followers, il messaggio aereo sarebbe stato ordinato prima dell'ingresso di Greta Rossetti, avvenuto lo scorso sabato, ovvero sei giorni fa. "È tutto pilotato. Per far arrivare un aereo ci vogliono dai 7 ai 10 giorni, ho le prove di quello che dico. Greta è entrata neanche una settimana fa, come è possibile? Già li aveva fatti", ha spiegato l'utente che sostiene di aver parlato con i piloti degli aerei che si occupano di volare sulla casa di Cinecittà: "Ho le prove, gli screen delle conversazioni con i piloti degli aerei". Non ci sarebbe conferma, però, che l'aereo sia stato realmente organizzato prima dell'ingresso dell'ex tentatrice.