Federico Massaro, nuovo arrivato nella Casa del Grande Fratello, sembra essersi già ambientato. Ieri pomeriggio, scambiando delle confidenze con Vittorio Menozzi, il modello ha confessato che vorrebbe conoscere meglio Anita Olivieri: “Io in questa Casa voglio imparare, per esempio adesso vorrei conoscere Anita e combattere la mia timidezza”.

Vittorio, che anche lui all'inizio aveva lasciato intendere un interesse nei confronti della bionda manager romana, condivide con Federico la sua esperienza: “Io e Anita all'inizio parlavamo un sacco, era logorroica, entrambi facevamo molti discorsi profondi”. Poi, però, l'ingegnere racconta che il dialogo si è sempre di più affievolito portandoli quasi ad allontanarsi, a dividersi.

Federico, dal canto suo, pensa che la ragazza sia fredda rispetto agli uomini della Casa per la sua situazione sentimenta: “Lei non ha il cuore pienamente libero”, dice. Il modello ammette di avere un interesse nei confronti di Anita, ma ha paura di ricevere un rifiuto: “Io so che se mi avvicino ci rimango sotto”. Vittorio lo sprona a lanciarsi, a non pensare a eventuali conseguenze e a viversi in modo libero e leggero ogni momento della Casa.