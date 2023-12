Entro la fine di dicembre, Luca Vetrone dovrebbe fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. Nei giorni scorsi, Perla Vatiero ha raccontato di conoscere l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, e è che il suo prototipo di uomo.

Per questo motivo, sui social in molti hanno pensato che tra i due potesse esserci stato un flirt, e l’argomento è stato affrontato in puntata anche da Alfonso Signorini. La concorrente, però, ha smentito di aver avuto una liaison con Luca, ed ha detto di averlo solo incontrato qualche volta. Nella giornata di ieri, Perla è tornata a parlare di Vetrone, e l’ha fatto con Letizia Petris (anche lei conosce l’ex naufrago).

“Di lui si è parlato in modo generale perché tu lo conosci e quindi io l’ho nominato. Quindi mi è venuto spontaneo chiederti come l’hai conosciuto e cosa ne pensi. Il discorso è uscito così, ma soprattutto perché tu avevi già detto che lo conoscevi. Io ho detto che è bello e che l’ho conosciuto. Con lui in che rapporti siamo? Direi che siamo rimasti conoscenti. Lui è il mio prototipo e l’ho sempre detto. Però non è che c’è stata una storia, che non ho mai fatto. Ci siamo conosciuti ed è finita lì. Quando poi ne hanno parlato in puntata sono rimasta spiazzata.

Se entra qui con noi al Grande Fratello? Ti immagini? Pensi che succede? Sarebbe proprio… Lui è proprio buono come il pane, un bravo ragazzo. Sì è un cucciolo davvero. Luca è molto cucciolo, un ragazzo d’oro. Molto più cucciolo di Mirko. Esteticamente è tanta roba. Lui creerebbe competizione di sicuro se entrasse. Davvero il top, qui si parla soprattutto di un fattore estetico. Vedi questo ragazzone però poi è bravissimo e davvero molto educato e carino”.