Sopra la Casa del Grande Fratello è volato un aereo con un messaggio dedicato a Greta Rossetti e Mirko Brunetti. Alcuni fan percepiscono che nella coppia esiste ancora un sentimento e, con questo striscione, li spingono a lasciarsi andare e a viversi liberamente il loro legame.

“Gre & Mirko non si comanda al cuore. Meno Orgoglio”, recita il messaggio. “Nonostante tutto grazie, non è facile, è una situazione complicatissima ma grazie veramente”, dice Mirko sorpreso del messaggio ricevuto. “Questo non me lo aspettavo, sono sincero”, esclama particolarmente incredulo.

Greta, dal canto suo, dice di sentirsi quasi in imbarazzo, ma ringrazia i fan per il messaggio inviato, “A qualcuno siamo arrivati”, esclama orgogliosa.

Ma come ha reagito Perla Vatiero? La concorrente se la ride sul divano, poi parla sottovoce con Letizia Petris ma non è chiaro cosa si dicano le due.