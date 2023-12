Il confessionale rappresenta per i concorrenti l’unico luogo della Casa del Grande Fratello nel quale sfogarsi con gli autori, parlare con lo psicologo e anche sul chiedere lumi sul comportamento da assumere nel loft di Cinecittà. Ma non solo. Gli inquilini ricevono anche direttive sui comportamenti da evitare e sulle regole del reality show.

E proprio di questo ha parlato Paolo Masella, che ha svelato alla nuova arrivata Greta Rossetti che gli autori avrebbero detto a lui e agli altri concorrenti di non chiamare Alfonso Signorini con il nomignolo “Alfo”.

“Ti chiamano in confessionale anche prima della puntata e ti dicono alcune cose, tipo delle dritte. Ti danno delle informazioni e ti aiutano. Tipo di dicono di non chiamare Alfonso Alfo. Poi comunque con il tempo vi abituerete anche a tutte le altre cose della casa e vedrete da soli il resto”.

Greta ha chiesto il motivo di questa decisione e poi si è risposta da sola: “Come mai? Forse per una questione di rispetto, visto che in effetti non è bello chiamarlo così in diretta. Comunque va bene e poi capisco anche il motivo quindi ci sta tutta”.

Anche Marco Maddaloni è intervenuto e si è detto d’accordo con Alfonso: “Ma sì è giusto ragazzi anche perché lui può dire ‘io mi chiamo Alfonso e vorrei essere chiamato così’. Quindi perché noi dobbiamo chiamarlo Alfo?”