Sia il pubblico da casa che gli inquilini si sono accorti dell’immediata sintonia tra Vittorio Menozzi e Federico Massaro nella Casa del Grande Fratello.

Ieri pomeriggio Sara Ricci ha detto: “Comunque non so se l’avete visto, ma Vitto è proprio rinato da quando in casa è arrivato Federico”. Subito dopo le parole dell’attrice, Anita Olivieri ha sottolineato: “Poi si assomigliano… Vorrei dirti che tu mi farai uscire, ma mi faccio uscire da sola. Sono capace di uscire da sola fidati”.

Dopo non essersi esposta con Sara, Anita si è lasciata andare a qualche commento in più con Fiordaliso proprio mentre davanti a loro c’erano i due modelli: “Io tra loro vedo solo questo (si copre con una coperta, ndr). Lui ha detto di no? Vabbè ho capito, ma io ho la mia opinione e quella resta. Diciamo che siamo in un mondo fluido. Se mi entra una bella ragazza, non sai mai nella vita che può succedere. Vedi loro due che carini. E poi come se non bastasse sembrano fratelli. Dici che i modelli si somigliano? Bò se hanno tutti il culto del fisico non mi piacciono più i modelli”.

Non si tratta certo delle prime insinuazioni circa l’orientamento sessuale di Vittorio. Lorenzo Remotti ha dichiarato che, secondo lui, a Menozzi non piacciono le donne, ma “ha altri gusti”. Mirko Brunetti ha fatto delle battute poco carine, mentre Beatrice Luzzi e Letizia Petris hanno chiesto al diretto interessato se fosse o meno omosessuale.