Il triangolo amoroso formato da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti continua ad appassionare il pubblico del Grande Fratello. L’ex tentatrice non sembra interessata a tornare con il suo ex fidanzato, ma suo fratello, intervistato da Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, ha detto che secondo lui Greta e Mirko torneranno insieme.

“Mirko è un po’ come se l’amore nei confronti di Perla non gli è mai svanito. Quando ha partecipato a Temptation Island si è trovato davanti una persona come Greta che è dolce e quindi – venendo da una relazione in cui litigava sempre – ha visto in lei uno spiraglio di luce e gli è sembrato di essersi innamorato di nuovo. Ma non è amore. E’ solo l’esserti innamorato di quella sensazione nuova, bella, positiva. A lui, dopo aver ritrovato Perla al Grande Fratello, gli sono riaffiorate sensazioni e ricordi ma perché di base non l’ha mai cancellata, ma solo messa in pausa”.

E ancora: “Poi al Grande Fratello entra Greta e di colpo si stacca da Perla. Non so come andrà a finire, non mi sono fatto un’idea. Penso che insieme non ci tornano, è un riavvicinamento umano, di due persone che si sono volute bene.

Greta e Mirko li ha fatti allontanare la lontananza, le vite diverse. Mia sorella è come me, le persone dobbiamo averle vicino, quindi la lontananza ha avuto il suo ruolo. Ci sono stati alcuni episodi dove c’entrava Perla ma a parer mio non c’entra nulla, tipo la serata della fashion week, anche se poi lui quella sera ha dormito a casa mia”.