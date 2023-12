Nella Casa del Grande Fratello, l’avvicinamento tra Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero non è passata inosservata. Beatrice Luzzi ne parla con Fiordaliso, e rivela di aver avuto conferma del fatto che il bidello calabrese è attratto dall’ex fidanzata di Mirko Brunetti. L’attrice pensa che tra i due possa addirittura nascere una storia d’amore.

“Lui lo ha dichiarato in Confessionale”, esclama, ribadendo quanto appena detto. Essendo a conoscenza dei sentimenti che fino ad oggi hanno legato Beatrice a Giuseppe, la cantante si dice preoccupata in quanto teme che l'avvicinamento tra i due ragazzi possa farla soffrire: “Secondo me, a te un po' dispiace perché tu eri presa”. La Luzzi spiega di aver messo un punto definitivo alla loro frequentazione, soprattutto dopo le spiacevoli vicende che si sono susseguite nel corso di queste settimane. Non volendo più tornare indietro, infatti, si augura che Garibaldi possa trovare la sua serenità accanto alla donna che desidera: “Sarei contenta per lui”, dice, e aggiunge “Lui e Perla stanno bene insieme, sono carini”. In risposta a quanto detto da Fiordaliso, infine, conclude: “Il dispiacere che ho è relativamente legato a come sono andate le cose. Mi dispiace non aver potuto chiarire e parlare”.