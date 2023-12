Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati nuovamente insieme. L’ultima rottura tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip risaliva allo scorso 27 novembre, quando l’ex tronista di Uomini e Donne aveva annunciato per l’ennesima volta la fine della relazione con la modella di origini venezuelane.

“Tra me e Oriana è finita. Non è innamorata di me, non sono l’amore della sua vita come ha detto pochi giorni fa, e non vuole stare con me, ma vuole chiudere questa relazione.

Faccio io questo comunicato perché lei dice che non vuole sporcare il suo profilo parlando di questo. Lo faccio nella speranza perlomeno di essere lasciato in pace d’ora in poi e livero di andare avanti con la mia vita senza dover essere perseguitato, offeso e diffamato. Grazie”.

A distanza di alcuni giorni, i due, però, hanno fatto pace, come avviene ormai ciclicamente da quando sono usciti dalla Casa di Cinecittà. Oriana e Daniele sono riapparsi insieme sui social, e in questi giorni si trovano sulle Dolomiti per una vacanza romantica.

Ieri, l’ex vippona è stata ospite di Turchese Baracchi a Turchesando. Oltre a svelare alcuni retroscena sulla pace con Antonella Fiordelisi, con la quale aveva più volte litigato all’interno della Casa di Cinecittà, la “reina ha raccontato che la sua storia con Daniele procede a gonfie vele: “Ormai tutta l’Italia l’ha capito così come le mie amiche: quando ci lasciamo poi torniamo insieme. È vero che io ho un carattere forte e anche lui, quando litighiamo sono grandi litigate, ma quando stiamo bene, stiamo troppo bene ed è passionale. È una scelta mia e sua, che alla gente piaccia o no”.

L'ex vippona ha poi detto la sua su un'ipotetica partecipazione a Temptation Island Winter, nonostante il programma sia stato annullato per questa stagione televisiva: "Ma forse dovrebbero andare Micol con Tavassi o la Murgia con Maestrelli".