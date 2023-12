Nella puntata del Grande Fratello del 4 dicembre, Federico Massaro ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello.

Sulla vita privata del nuovo concorrente non si sa moltissimo. Sconosciuta, ad esempio, l'età. Mentre è noto che è originario di Milano ma abita in Corea del Sud. Questo, tra l'altro, corrisponderebbe a un indizio dato dallo stesso Alfonso Signorini su Instagram, quando aveva parlato di “modello che viene da Seul”. È amico di Gennaro Lillo, ex concorrente del GF.

Nella vita fa il modello, seguito da agenzie di moda in Italia in Spagna. Per lavoro ha indossato capi importanti, in particolar modo Dolce&Gabbana. Tra le sue passioni ci sono lo sport e i viaggi. È un appassionato di social. Su Instagram conta 140.000 follower, su TikTok solo 1460 e su Facebook ha un profilo con 1020 follower (ad oggi, 5 dicembre). Su Instagram si trova con il nickname @fredrikmassa.

Il nuovo concorrente, nonostante sia entrato nella Casa da poco più di 24 ore, sembra essersi già ambientato. Ieri sera, durante un gioco, c’è stato un momento decisamente hot che lo ha visto protagonista insieme a Greta Rossetti. Il modello ha tolto la canotta all’ex tentatrice, che è quindi rimasta solo in reggiseno. Il tutto davanti agli occhi di Mirko Brunetti, seduto sul divano ad assistere alla scena, che sembrerebbe non averla presa benissimo.