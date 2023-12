Ciro Petrone è stato ospite di Sophie Codegoni a Casa Chi. L’attore napoletano ha detto la sua sul triangolo amoroso della Casa del Grande Fratello formato da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti.

“Io vedo che è un casino, palese. Mirko è molto attratto fisicamente da Greta, è molto infatuato perché gli piace un sacco. Lui pensa di essere innamorato, ma secondo me non lo è assolutamente. Mentre con Perla io voglio crederci fino alla fine, perché la ama ancora, però questa situazione ha complicato le cose. Se non fosse entrata Greta sicuramente sarebbe andata diversamente secondo me.

Io penso che siccome loro negli ultimi mesi avevano attraversato un po’ di cose brutte, non stavano più bene come coppia e poi a Temptation Island è successo quello che è successo. Nel momento in cui non stai più bene e conosci una ragazza come Greta che, come vediamo, ci sa fare, sa prendere… lui in quel momento era fragile, aveva bisogno di quello che in quel momento Perla non gli dava, lui ci è ‘cascato’. Gli piaceva ed è rimasta questa infatuazione.

Io gli dissi: ‘Mirko, secondo me hai bisogno di un po’ di tempo, devi stare da solo e devi capire quello che vuoi’. Lui ha detto che Perla è casa, è famiglia, certezza, io penso che in amore ci devono essere queste cose. L’amore non è infatuazione, quella poi finisce, svanisce.

Io ti anticipo che Greta lo farà impazzire conoscendo qualcun altro in Casa. Con Vittorio no, lo farà impazzire con il nuovo che è entrato (Federico Massaro, ndr)”.