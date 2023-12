Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 5 dicembre, Alessandro Vicinanza ha fatto il suo ritorno nello studio del dating show di Maria De Filippi. Ad attenderlo c’era la sua ex compagna Ida Platano, diventata nel frattempo nuova tronista in seguito alla rottura con il cavaliere salernitano.

Com’era lecito aspettarsi, i due hanno avuto un accesissimo confronto. Alessandro ha accusato Ida di aver accettato il trono appena dieci giorni dopo che la loro relazione si era interrotta.

“Dopo dieci giorni era pronta a conoscere altre persone. Voleva vivere con me? Io devo credere che voleva vivere con me? Non sto giudicando, sono i fatti! Già mi sto sentendo male…”, è sbottato Vicinanza. “Nell’intervista ha detto ‘non sono pronto neanche ad andare a bere un drink, perché sono sconsolato’ – ha replicato la Platano -. Voleva fare il finto che stava soffrendo. Non stava soffrendo Ale, perché io so benissimo dov’eri. Mi hai lasciata e ti stavi divertendo a fare la bella vita. Che tu non riuscivi a bere un drink e oggi sei qua, sono due percorsi diversi”.

Intanto, nelle ultime ore, Alessandro Vicinanza è stato beccato in compagnia di Roberta Di Padua in un ristorante di Ponte Milvio.