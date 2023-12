Francesca Sorrentino, ex protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, è intervenuta sui social per dire la sua sul triangolo del Grande Fratello formato da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti.

“Fino ad ora non ho detto niente perché come fai sbagli. Se non parli passi per invidioso, se parli e dici la tua sembra che vuoi essere protagonista. Adesso la dico pure la mia, tanto la stanno dicendo tutti. Io penso che questa sia l’altra faccia del reality, cioè ti dà tanto ma a volte anche contro. Le dinamiche possono essere crudeli e fa parte del gioco. Il gioco a volte diventa doloroso e in quel momento è fondamentale avere delle persone accanto. Io ho visto la clip di Perla e ho pianto, vederla stare così mi è dispiaciuto tanto. Per me lei a Temptation Island è stata il mio punto di riferimento, era una necessitò, e adesso spera che anche lì le persone le stiano accanto. Tra le due lei era determinata e risoluta, io ero la piagnona. Quindi mi ha destabilizzato vederla così, immagino quanto sia faticoso”.

Francesca ha poi commentato l’ingresso di Greta: “Mi dispiace per la situazione, per nessuno sarebbe facile una situazione del genere. Non so se al posto di Greta sarei entrata o no, perché io sono fatta così. Però nelle situazioni bisogna pure ritrovarsi. Però è sempre un’opportunità lavorativa, va tenuto in considerazione anche questo”.