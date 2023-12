Federico Massaro è entrato nella Casa del Grande Fratello da poco più di 24 ore, ma già sembra essersi ambientato. Il modello ha già dimostrato di avere una bella alchimia con Vittorio Menozzi (con il quale ha un’amicizia in comune). I due non si sono mai separati, e su X (ex Twitter) già è nata la ship, #Vittorico.

Hanno fatto la doccia insieme, la sauna, colazione e molte chiacchiere. Parlando con Beatrice Luzzi di Federico, Menozzi ha confessato: “Ho già capito qualcosina in più di lui purtroppo per me”, lasciando la frase in sospeso.

Quando al gioco della bottiglia Massimiliano Varrese ha chiesto a Massaro: “Federico hai mai avuto esperienze con altri uomini?”, lui ha risposto: “Allora a recitazione ho dovuto baciare un mio amico”. Quando invece gli è stato chiesto di descrivere la sua donna ideale ha detto: “Deve farmi ridere e farmi stare bene”. Ed è a questo punto che Giuseppe Garibaldi, notando che dava la risposta guardando solo Vittorio, lo ha interrotto: “Sì ok ma non dirlo guardando solo Vittorio!”.

Federico è stato mandato nella Casa con l’obiettivo di creare nuove dinamiche, e al momento l’unico interessato alla sua presenza sembrerebbe essere proprio Vittorio.