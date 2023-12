Alessandro Vicinanza è tornato a Uomini e Donne. Nella puntata di ieri, martedì 5 dicembre, il cavaliere è sceso dalle scale dello studio del dating show di Maria De Filippi, dove ha trovato la sua ex compagna Ida Platano, che nel frattempo è diventata una nuova tronista.

"Mi sento pronto a rimettermi in gioco", le prime parole di Alessandro. Un ritorno a sorpresa per la stessa padrona di casa: "Non pensavo che saresti mai venuto, avevi dichiarato in un’intervista come fosse strano che Ida fosse tornata dopo così poco tempo". Vicinanza ha voluto innanzitutto chiarire di essere tornato per conoscere nuove persone e non per corteggiare Ida, specificando di non averla mai tradita e di non averla lasciata quattro volte come la tronista continua a raccontare. Inutile dirlo, sono bastati pochi secondi per far scattare subito un durissimo confronto tra i due: "Non giudicarmi. Avevi paura della responsabilità di fare progetti, quando io volevo venire da te a Salerno sei scappato", l’accusa della Platano. "Lei a Salerno non sarebbe mai venuta. Sei una bugiarda cronica", la versione di Alessandro. Tra i due sono emerse anche vecchie ruggini, e soprattutto, gelosie.

Furiosa scenata dai tratti quasi surreali con il pubblico letteralmente ammutolito, i due si sono "beccati" parlandosi uno sopra l’altro ininterrottamente per oltre 35 minuti. "Siete davvero sicuri di riuscire a stare nello stesso posto?", ha ironizzato una preoccupata Maria De Filippi, che sa benissimo di avere in mano una dinamica succosissima per questa edizione di Uomini e Donne. Dopo aver tanto criticato Ida, Alessandro è tornato a UeD 15 giorni dopo di lei: una scelta un po’ contraddittoria, ma il nuovo cavaliere ha dichiarato di avere ancora una faccenda "in sospeso", facendo riferimento a Roberta Di Padua, con la quale è stato anche beccato a cena.

Nel frattempo, Deianira Marzano ha reso pubblica una conversazione nel quale un utente accusava Alessandro di aver preso in giro Ida. “Come vi permettete di giudicarmi senza conoscermi, sono stufo – ha risposto il cavaliere -. Ho amato Ida più di ogni altra persona al mondo, è stata la prima donna con cui sono stato la prima volta insieme, le ho anche chiesto di sposarmi, ma che ne sapete voi!”.