Nella Casa del Grande Fratello, Mirko Brunetti sta vivendo momenti difficili dopo gli ingressi di Perla Vatiero prima e Greta Rossetti poi.

Il gieffino, dopo giorni di riflessioni, pensieri e confronti sembra finalmente essere arrivato alla conclusione di voler proseguire il percorso concentrandosi su sé stesso e di voler vedere le due ex fidanzate come delle semplici concorrenti, senza pensare alle questioni e alle tensioni che li legano. “Io devo capire dove voglio andare, voglio allontanarmi da questo triangolo”, dichiara mostrandosi un po' stanco.

Poco dopo questa riflessione, Perla si avvicina a Mirko, lo vede un po' confuso, quasi disorientato e con tono provocatorio chiede: “Sei in tilt?”. Brunetti si mostra un po' confuso, non capisce a cosa faccia riferimento la sua ex fidanzata, e quindi, chiede maggiori dettagli. La Vatiero, senza troppi giri di parole, dichiara di riferirsi a Greta e gli chiede se sta provando fastidio nel vederla rapportarsi con Vittorio e Federico.

“Io non ci vedo niente e anche se fosse vedremo come reagirò”, esclama quasi con disinteresse. I due inquilini continuano a confrontarsi ma Mirko è ormai certo della sua scelta: vuole vivere la sua esperienza senza sentirsi troppo legato alle sue ex fidanzate. Riuscirà nel suo intento?