Oriana Marzoli è stata ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, programma radiofonico in onda su Radio Cusano Campus (in studio c’erano anche Micol Incorvaia e Nicole Murgia).

Oriana Marzoli recentemente ha trascorso del tempo con Antonella Fiordelisi, sua ex coinquilina al GF Vip con la quale ha litigato numerose volte. L'astio, oggi, è solo un lontano ricordo: "Sono contenta di aver fatto pace, non è stato nulla di pensato, ho avuto l’opportunità di parlarle. Ci siamo incontrate per caso e abbiamo conversato ad un tavolo e alla fine ci siamo dette che alcune volte siamo state bene e che il reality ormai è finito. Preferisco tornare amica con persone che sono state vere con me, piuttosto che avere delle amiche finte".