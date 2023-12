Stefania Orlando ha un nuovo amore dopo la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi. A rivelare il nuovo compagno dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip era stato il settimanale Chi: “Stefania Orlando nuovamente in love. Nuovo amore per la showgirl che, dopo la rottura con Simone Gianlorenzi, ha trovato un nuovo compagno. Si tratta di un imprenditore romano con due figli e un matrimonio alle spalle. L’amore è nato un mese fa e oggi la coppia vive alla luce del sole”.

L’imprenditore in questione è l’avvocato e consulente finanziario Marco Zechini, 49 anni. L’uomo è separato con tre figli ed è anche professore di Diritto del Mercato Finanziario alla facoltà di Economia dell’Università La Sapienza.

Nel nuovo numero del settimanale Chi sono stati pubblicati i primi scatti della nuova coppia. Nelle immagini, si vedono Stefania e Marco che escono dallo stesso portone. Poi entrano in un’auto parcheggiata poco più avanti dell’abitazione nella quale erano stato fino a pochi istanti prima. In seguito, i due si sono recati al ristorante per una cena romantica.