Un ex protagonista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi vorrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello per rivelare un dettaglio sul rapporto tra Vittorio Menozzi e Federico Massaro.

Si tratta di Gian Maria Sainato, che ha partecipato alla diciassettesima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi.

“Mai desiderato entrare nella Casa del Grande Fratello come ore, sapete il perché. C’è una situazione particolarmente interessante all’interno della Casa… e di cui ne saprei pure di più”. Inoltre, Gianmaria ha messo diversi like ai post in cui gli utenti hanno avanzato ipotesi circa una possibile ship tra Vittorio e Federico.