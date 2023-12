Oriana Marzoli è stata ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, programma radiofonico in onda su Radio Cusano Campus. Insieme alla modella di origini venezuelane, che era collegata dalle Dolomiti dove sta trascorrendo una vacanza con il fidanzato Daniele Dal Moro, c’erano anche Nicole Murgia e Micol Incorvaia.

Oriana ha parlato del suo rapporto con Daniele e della recente pace con Antonella Fiordelisi, per poi affrontare l’argomento della sua avventura al Grande Fratello Vip: “L’edizione che abbiamo fatto noi è stata divertente, eravamo un gruppo molto forte. Questa esperienza mi ha aiutato tantissimo, anche la gente che ho trovato in casa e il pubblico mi ha aiutato tantissimo. Io non pensavo di poter vincere, pensavo a Nikita, perché da dentro uno capiva come potevano andare le cose. Pensavo anche Tavassi. In Cile ho fatto tutti i reality fino alla fine, ma non il Grande Fratello, quello l’ho fatto in Spagna ma non c’entra niente con quello italiano che è stupendo”.

E sulle sue amiche Nicole e Micol ha detto: “Mi trasmettono tanta felicità, mi fanno sorridere e sono state sempre con me anche quando sono stata male. Per me questa è una cosa molto importante, non hanno ascoltato quello che diceva la gente e hanno ricevuto tanto odio. Questo significa essere veramente un’amica. Sono leali e hanno dimostrato nel bene e nel male il loro affetto. Micol era meno dolce al GF, la Murgia di più”.

Oriana ha detto anche la sua sul presunto flirt tra Antonino Spinalbese e Sonia Bruganelli: “Sonia e Antonino? Penso che gli stia molto simpatico, sta scherzando. Forse ci sarà una nuova linea di costumi l’estate prossima”.