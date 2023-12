Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, dopo le tensioni e le litigate avvenute durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, hanno finalmente sepolto l’ascia di guerra.

L’influencer campana e la modella di origini venezuelane hanno trascorso insieme una serata in un locale di Milano. A raccontarlo è stata proprio la “reina” durante una sua ospitata a Turchesando: “Sono contenta di aver fatto pace, non è stato nulla di pensato, ho avuto l’opportunità di parlarle. Ci siamo incontrate per caso e abbiamo conversato ad un tavolo e alla fine ci siamo dette che alcune volte siamo state bene e che il reality ormai è finito. Preferisco tornare amica con persone che sono state vere con me, piuttosto che avere delle amiche finte".

La notizia della pace tra Oriana e Antonella non è ovviamente passata inosservata, e alcuni fan dell’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria ne hanno approfittato per chiedere informazioni sulla relazione tra la Marzoli e Daniele Dal Moro. “Per una volta che stanno tranquilli, lasciamoli stare - ha detto la Fiordelisi sul suo canale broadcast –. Si stanno godendo le vacanze, lasciamoli rilassare. Comunque sicuramente ci rivedremo presto a Milano”.