Volano aerei sulla Casa del Grande Fratello. Destinatari di un messaggio sono Perla Vatiero e Mirko Brunetti, protagonisti del triangolo amoroso con Greta Rossetti.

“L’amore abbatte ogni muro #Perletti”, recita lo striscione dei fan della coppia. Arrivati in giardino, i due gieffini guardano verso l’alto e, in silenzio, riflettono sulle parole appena lette. Se da un lato Brunetti ringrazia i fan e si dice felice per il messaggio ricevuto, dall’altro la Vatiero si mostra un decisamente più scettica: “Questo è quello che vedono loro, ma non noi. L’amore non è questo, è un’altra cosa”.

Sebbene tra i due fosse di fatto in corso un riavvicinamento, l’arrivo di Greta Rossetti ha inevitabilmente provocato un allontanamento tra Perla e Mirko.