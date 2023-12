Ieri sera, in occasione della festa di compleanno di Grecia Colmenares, gli inquilini del Grande Fratello si sono scatenati in piscina.

Un momento, in particolare, non è passato inosservato all’occhio attento dei telespettatori e di Mirko Brunetti. Ad un certo punto, infatti, mentre erano in acqua, il nuovo arrivato Federico Massaro ha abbracciato da dietro Perla Vatiero, scatenando la reazione furiosa dell’ex fidanzato di quest’ultima.

“Stai in piscina e ti abbracci Perla da dietro, pare che sei andato apposta per fare così – sbotta Mirko durante un suo sfogo con Paolo Masella e Giuseppe Garibaldi -. Pensa che sono tutti scemi qua dentro? Fai questi atteggiamenti con due persone… soprattutto con Greta e vabbè”.

La reazione di Brunetti ha scatenato gli utenti sui social: “A lui sta scoppiando proprio il fegato”; “Ripigliati bello mio”. E ancora: “Se a Mirko fa inca**are Federico perché prende Perla e le mette il braccio intorno, quando entrerà Luca Vetrone cosa accadrà?”.

L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, per il quale si dice Perla abbia una cotta, dovrebbe fare il suo ingresso nella Casa di Cinecittà entro la fine di dicembre. Un ulteriore arrivo che finirà per destabilizzare ulteriormente Mirko, già alle prese con la presenza di sue due ex fidanzate.