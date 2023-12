Greta Rossetti è entrata in crisi nella Casa del Grande Fratello. L’ex tentatrice è stanca di discutere con Mirko Brunetti, di vedere Perla Vatiero piangere e di dover sempre dare una spiegazione.

“Se sei entrata qui per parlare di te stessa, non lo stai facendo", le fa notare Rosy Chin, che fa un lungo discorso sulla situazione che si è venuta a creare con l'ingresso di Greta e di questo triangolo senza fine: "Ci vuole tanto coraggio a entrare qui, ma l'hai fatto per te stessa. Tu non sei qui per riprenderti qualcosa".

La chef esorta la coinquilina a comprendere le mosse da fare, ma di ripartire dalle sue ferite, da ciò che l'ha portata a chiudere con Mirko, a questo rapporto che sta disseminando pianti e discussioni a più non posso: "Cosa vuoi fare ora?", chiede diretta Rosy alla ragazza che fra una lacrima e un singhiozzo afferma: "Devo pensare a me, non devo pensare alla sofferenza di Perla, perché non è dovuta da me, ma da lui".

Il pianto di Greta si fa sempre più forte, non riesce a non immedesimarsi nell'altra ragazza. Rosy sottolinea che tutt'e tre erano consapevoli che sarebbe accaduto tutto ciò, ma la concorrente afferma di non riuscire più a farcela: "Da fuori sembro menefreghista, ma a me dispiace per Perla".