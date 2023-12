Il triangolo formato da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti continua a tenere banco nella Casa del Grande Fratello. Ma, nelle ultime ore, qualcosa è inevitabilmente cambiato.

Mentre Mirko continua a fare l’eterno indeciso incapace di prendere una posizione tra le sue due ex, Perla e Greta sembrano essere sempre più insofferenti nei confronti dei suoi atteggiamenti, probabilmente stanche della situazione. Ed entrambe, nelle ultime ore, lo hanno dimostrato in maniera diversa. Che Perla Vatiero stia soffrendo per gli atteggiamenti indecisi di Mirko Brunetti è ormai assodato, ma dopo l’ennesima crisi pare che la gieffina abbia trasformato il suo dolore in una vera e propria insofferenza nei confronti del suo ex prendendone le distanze.

"Io da oggi in poi avrò meno discorsi con te. Quello che succede in puntata… Si discute, se ne parla e ok. Però avrò molto meno dialogo con te – ha detto Perla a Mirko – Per me si leva anche l’abitudine di farsi la chiacchiera a letto. Perché magari ci sentiamo di farla, ma da oggi basta". Perla, parlando con la nuova arrivata Monia La Ferrera, ha anche affermato decisa: "Non lo amo più. So che tipo di uomo voglio". E proprio per essere coerente con questa decisione, durante il gioco della bottiglia tra i ragazzi della Casa, Perla si è rifiutata di baciare Mirko, e lui ha dunque passato il turno. Una vera e propria dimostrazione di quanto la Vatiero sia stanca di tutto ciò e intenzionata ad allontanarsi il più possibile.

Se Perla si è dunque rifiutata di baciare Mirko, il gioco della bottiglia ha comunque dato vita a molti altri baci, compreso quello tra Greta Rossetti e il nuovo arrivato Federico Massaro. L'ex tentatrice, oltre ad essersi detta single ancora prima di entrare al GF, ha dimostrato di non essere certo in balia delle decisioni di Mirko ma di volersi vivere serenamente e liberamente la sua avventura.

Nel gioco della bottiglia, Federico ha dapprima dovuto togliere tre capi di abbigliamento a Greta (come pegno del gioco) e i due hanno poi dovuto affrontare un "bacio con mikado". Anche la Rossetti è apparsa molto tranquilla e disinvolta, e senza farsi alcun problema i due si sono baciati (sempre per il gioco, ovviamente). In tutto ciò Brunetti non ha battuto ciglio, manifestando assoluta indifferenza.

Greta è stata molto chiara e incisiva con Mirko affermando: "Una persona confusa nella mia vita non la voglio perché il mondo è pieno di pesci. Perché io devo tenermi il pesce rosso confuso? Lo butto e ne prendo uno nuovo".

Insomma, l’unica cosa certa è la stanchezza delle due ragazze in merito ai suoi atteggiamenti, se Mirko Brunetti non vuole perderle entrambe dovrà quindi prendere una posizione definitiva, perché loro di certo non rimarranno immobile ad aspettarlo.