Gianmaria Antinolfi, ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è stato ospite di Casa SDL. L’ex vippona ha parlato anche della rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

“Io e Alessandro siamo due uomini molto diversi, penso che se piace una persona come lui non posso piacere io. Forse per Sophie era più adatto lui piuttosto che io. Io lì dentro ho imparato a voler bene ad entrambi, mi dispiace per la rottura, le storie possono finire, mi dispiace perché quando c’è di mezzo una bambina e non è una semplice storia ma una cosa che ti lega a vita. Gli auguro di trovare un rapporto sereno per la figlia, al di là del rapporto di coppia”.

Gianmaria ha anche parlato degli attuali rapporti con Soleil Sorge: “Io e Soleil abbiamo già chiarito quello che c’era da chiarire. L’ho incontrata più volte e abbiamo sempre chiacchierato con piacere. Sophie l’ho incontrata a cena qualche settimana fa, io ero con Federica, abbiamo parlato tranquillamente”.

Infine, Antinolfi ha parlato anche delle dichiarazioni della sua ex Belen Rodriguez a Domenica In: “Non l’ho vista l’intervista di Belen a Domenica In. Io le voglio molto bene, penso che quando una storia finisce ci sono delle ragioni importanti alla base, poi riprovarci è una perdita di tempo. Se un bicchiere è rotto, è rotto. Magari questa volta penserà a sé stessa, io sono molto contento per lei. Posso solo parlare bene di lei. E’ una persona piena di energia, con mille argomenti. E’ giusto che sia felice e che venga valorizzata”.