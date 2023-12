Questo pomeriggio sono volati diversi aerei sopra la Casa del Grande Fratello. Due, in particolare, stanno facendo discutere il popolo social.

Il primo recava un messaggio indirizzato a Mirko Brunetti e Greta Rossetti: “Gre & Mirko non si comanda al cuore. Meno Orgoglio. “Nonostante tutto grazie, non è facile, è una situazione complicatissima ma grazie veramente”, dice Mirko sorpreso del messaggio ricevuto. “Questo non me lo aspettavo, sono sincero”, esclama particolarmente incredulo. Greta, dal canto suo, dice di sentirsi quasi in imbarazzo, ma ringrazia i fan per il messaggio inviato, “A qualcuno siamo arrivati”, esclama orgogliosa.

Il secondo, invece, arriva direttamente dalla famiglia della Rossetti: “6 il nostro orgoglio Gre, la tua family”.

Perla Vatiero, che in quel momento si trovava in giardino, ha immediatamente ipotizzato che l’aereo Greta se lo fosse organizzato da sola prima del suo ingresso nella Casa di Cinecittà: “Si è fatta lei l’aereo”, ha detto sottovoce la concorrente.