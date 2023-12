Igor Zeetti ha deciso di raccontare la sua verità sulla fine della relazione con Perla Vatiero.

L’ex tentatore della decima edizione di Temptation Island ha rilasciato un’intervista a Lollo Magazine, nella quale ha parlato dell’ingresso dell’ex fidanzata di Mirko Brunetti nella Casa del Grande Fratello. Igor ha svelato anche i motivi che hanno portato alla rottura con la gieffina.

“A proposito della rottura con Perla, i motivi potrebbero essere tanto o potrebbe essere uno solo. Mi limito a dire che sicuramente gli obiettivi, usciti da lì, non erano gli stessi. Anche se uno dei principali è ormai sotto gli occhi di tutti”.

In merito al triangolo formato da Perla, Mirko e Greta Rossetti, Zeetti ha dichiarato: “Devo essere onesto, non sto seguendo il Grande Fratello, essendo un format per me poco interessante, viste anche le dinamiche che si sono create. Penso che ognuno sia libero di prendere le scelte che meglio crede. Bisogna solo avere l’onestà di apparire per quello che siamo, e non per quello che potrebbe piacere al pubblico.

Al posto di Greta io non sarei andato, è una circostanza paradossale per il mio modo di intendere l’amore. Vista anche la mia gelosia. Ma a quanto pare sembra che questa situazione piaccia al famoso triangolo e faccia più hype!”.

Dopo la frequentazione con Perla, Igor ha conosciuto Giulia: “L’ho conosciuta tramite un amico in comune, non ci siamo più staccati. E’ una donna molto simile a me, sempre sorridente e con la testa sulle spalle. Sa dare valore e importanza ad ogni gesto. Sono molto contento di questo suo lato caratteriale, ci siamo vedendo quasi ogni giorno, conoscendoci sempre meglio e vivendo la spensieratezza di questo amore”.