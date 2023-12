Soleil Sorge, grande protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è attualmente single dopo la fine della relazione con l’imprenditore siciliano Carlo Domingo.

Della situazione sentimentale dell’ex vippona non si è saputo più nulla, essendo lei notoriamente molto riservata sulla sua vita privata. Nelle ultime ore, però, Deianira Marzano ha condiviso sui social una segnalazione secondo cui Soleil e Nicolò Zaniolo, calciatore della Nazionale Italiana nonché ex di Chiara Nasti, avrebbero iniziato a seguirsi su Instagram. Sui social sono apparsi alcuni like che i due si sono scambiati, a testimonianza del fatto che tra loro è nata una simpatia.

Nella giornata di ieri, i diretti interessati hanno pubblicato nelle loro storie delle immagini che li ritraggono nello stesso posto, chiaro segnale che la conoscenza tra loro sta proseguendo a gonfie vele. Ad avvalorare questa tesi, anche un commento della stessa Deianira: “Una persona fidata mi conferma che Zaniolo e Soleil si frequentano”.