Nel corso della puntata del Grande Fratello di sabato scorso, Mirko Brunetti è stato eliminato dal reality show condotto da Alfonso Signorini. In tanti, però, si stanno chiedendo se l’ex gieffino sia effettivamente uscito dalla Casa. A cosa è dovuto questo dubbio? Perché i telespettatori non sanno quello che è successo?

Dopo la sua eliminazione, i fan non sono ancora certi che Mirko Brunetti sia davvero uscito dalla Casa di Cinecittà. In molti hanno notato che l’ex concorrente non ha pubblicato nulla sui social: “Ho un dubbio sull’uscita di Mirko – commenta un utente -. Perché quando i concorrenti escono mandano un video sul podcast del Grande Fratello e poi vanno in studio. Però mi sembra strano che Mirko, dopo che è uscito dalla Casa, è andato subito in albergo senza telefono”.

Ciro Petrone, però, ha rivelato che Mirko si trova in albergo e non è andato in studio perché la sua eliminazione è avvenuta all’1,30 di notte. A far luce sulla vicenda ci ha pensato l’esperto di gossip Amedeo Venza: “Forse non avete capito, Mirko è stato eliminato, ma siccome vogliono fare ascolti hanno deciso di lasciare il pubblico nel dubbio. Così in puntata sarete tutti incollati per vedere che fine ha fatto Mirko! E pensare che un tempo il GF raccontava semplicemente e in maniera leale la vita degli inquilini dentro la Casa”.