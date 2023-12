Lo scorso settembre, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno messo fine alla loro relazione. L’ex vippona, ospite a Verissimo in due diverse occasioni, ha rivelato che l’ex compagno l’ha tradita e le avrebbe anche dato uno schiaffo. Il dj ligure ha negato tutto, ma quel che è certo è che la storia tra i due era giunta al capolinea.

Negli ultimi giorni, però, pare ci sia stato un riavvicinamento. Un paparazzo avrebbe infatti beccato Alessandro mentre andava a casa di Sophie per poi uscirne la mattina successiva.

L'indiscrezione lanciata da Deianira Marzano

“Da ieri che io e Amedeo Venza veniamo bombardati di messaggi. Innanzitutto nessuno si è permesso di dire che Ale non vede la piccola perché non è assolutamente così state facendo solo ipotesi inventate.

Seconda cosa visto che per noi la trasparenza è al primo posto. Un paparazzo ci ha mandato foto datate e con orario di Alessandro che si vedeva la sera con Sophie e poi usciva da casa la mattina giorni fa. Allora visto che questo ignavo dopo in privato ci ha anche offeso per aver reso pubblico ringraziasse che non abbiamo fatto il suo nome e se non voleva far sapere le cose non le veniva a dire a noi. Evidentemente nessun giornale le ha prese. E imparasse a non seguire la gente e appostarsi di notte sotto le case delle persone”.

Intanto, Alessandro Rosica ha spento le voci circa un possibile ritorno di fiamma tra i Basciagoni: “Alessandro e Sophie non sono tornati insieme e non c’è nemmeno l’intenzione. Sono solo genitori. Lasciateli vivere tranquilli”.