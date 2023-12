Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 11 dicembre, Sara Ricci e Massimiliano Varrese hanno accusato Beatrice Luzzi di eludere i microfoni con l’obiettivo di parlare senza essere ascoltata.

Intanto, al termine della diretta, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, anche loro detrattori di Beatrice, sono stati colti “in fallo” da alcuni utenti, che hanno condiviso su X (ex Twitter) un video in cui la bionda manager romana e il bidello calabrese si rintanano in magazzino.

A quanto pare, stando alla ricostruzione fatta sui social, Anita, che si mormora abbia un flirt o quantomeno un rapporto preferenziale con uno degli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini, avrebbe chiesto a Giuseppe se in regia l’autore in questione si fosse ingelosito per la clip in cui Federico Massaro le faceva un massaggio.