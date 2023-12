Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 11 dicembre, c’è stato l’attesissimo confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, al termine del quale, entrambi hanno messo un punto definitivo alla loro storia d’amore.

"Non rinneghiamo ciò che abbiamo fatto, ma di più qui non poteva esserci. Sicuramente tra me e Perla quel sentimento di protezione e quell'affetto non svanirà mai, ma più di quello che è, non ci può essere ancora altro". Perla, prima di scoppiare in lacrime, ha commentato: "Dopo quello che ho vissuto qui dentro, non pensavo ad altro".

Sui social, però, molti fan dei Perletti hanno notato delle circostanze apparentemente passate inosservate. Nel momento del suo ingresso in salone, Mirko, infatti, fa l’occhialino a Perla come a volerle dire “Appoggiami, stai al gioco”. Lei lo capisce e si comporterebbe di conseguenza. “Stai tranquilla, ricordati la promessa. Tu sai, non farti ingannare”, alcune delle frasi che Brunetti ha detto alla Vatiero prima di uscire dalla Casa.

Al termine della puntata, Mirko fa una diretta su Instagram seguita da migliaia di persone in cui esorta i fan a “stare vicino a Perla”, a mandarle aerei perché “ha bisogno di loro” e che spera che la sua ex arrivi fino alla finale. Inoltre, l’ex gieffino non nasconde la sua gelosia nei confronti di Giuseppe Garibaldi e Federico Massaro, e il fastidio in vista dell’ingresso di Luca Vetrone. “Avete rotto con ‘sto Luca!”, ha esclamato Brunetti. All’affermazione di una follower che scrive “Quell’abbraccio sotto l’albero ieri sera era un addio”, lui risponde “Ma quale addio”. Un’affermazione che potrebbe lasciare aperta la porta ad un possibile ritorno di fiamma.