Soleil Sorge ha ritrovato l’amore con Nicolò Zaniolo? A pochi mesi dalla fine della relazione con il misterioso Carlo Domingo, l’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip sarebbe sentimentalmente vicina all’attaccante della Nazionale. A lanciare l’indiscrezione che ha infiammato il mondo del gossip e della cronaca rosa è stata Deianira Marzano: l’esperta di gossip ha infatti riportato una voce che le sarebbe giunta da una fonte fidata, e a confermare la frequentazione ci sarebbe anche un indizio ben preciso. Scopriamo tutti i dettagli.

Soleil Sorge e Nicolò Zaniolo, com'è nato il gossip

Le voci di un presunto flirt in corso tra Soleil Sorge e Nicolò Zaniolo sono nate due giorni fa, quando Deianira Marzano ha dato la notizia. Tramite il suo profilo Instagram, infatti, l’esperta di gossip ha parlato per la prima volta di una relazione tra l’ex vippone e il calciatore toscano. Il rumor sarebbe nato da un’informazione rivelatale da una persona fidata, ma anche da un indizio.

Domenica 10 dicembre, infatti, Soleil Sorge ha pubblicato tra le sue storie Instagram alcuni scatti della sua gita in Liguria, tra viste mozzafiato sul mare, trofie al pesto e un romantico tramonto. A stuzzicare la fantasia dei fan e a confermare le voci di un presunto flirt con Nicolò Zaniolo sarebbe stata proprio una foto al crepuscolo: l’influencer ha infatti pubblicato delle storie da un porticato sul mare, che corrisponde in tutto e per tutto a quello in cui si trova l’ex calciatore della Roma nel suo ultimo post sui social.

Fabrizio Corona: "Soleil e Zaniolo si frequentano da un mese"

Ora, a confermare la frequentazione tra Soleil e Nicolò, ci ha pensato anche Fabrizio Corona attraverso il suo portale Dillinger News: “Ebbene sì, sembra sia nata una nuova coppia. Dagli ultimi post e dalle storie condivise sui social, il popolo del web avrebbe concluso che Nicolò Zaniolo e Soleil Sorge siano legati da una relazione.



Alla showgirl mancava all'appello l'ex di Chiara Nasti. L'attaccante dell'Aston Villa e l'ex concorrente del Grande Fratello Vip sembrano essere stati avvistati in varie occasioni, Quello che ha suscitato l'attenzione dei follower è stata una foto pubblicata da entrambi, raffigurante lo stesso tramonto […]. Noi di Dillinger come al solito sapevamo la notizia prima di tutti, ma abbiamo aspettato a pubblicarla perché prima volevamo avere in nostro possesso delle fotografie del bacio, che a breve vi manderemo, poi Mimì e Cocò (Soleil e Nicolò), sempre in cerca di visibilità e molto leggeri, hanno voluto dare la notizia pubblicando su Instagram una storia con in comune lo stesso posto per creare hype mediatico.



Quello che possiamo dire è che la frequentazione è cominciata per scherzo ma adesso va avanti da più di un mese e sta diventando abbastanza seria, sempre nel limite della serietà che ci si può aspettare da questi protagonisti delle cronaca rosa.



Di sicuro c'è solo una cosa certa... I due si divertono, ma senza assoluta profondità. Soleil, prima di lui, era rimasta addirittura quattro mesi senza fare l'amore. Secondo i rumor e gli indizi social, sembrano frequentarsi”.