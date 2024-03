I concorrenti del Grande Fratello stanno vivendo gli ultimi giorni all’interno della Casa in vista della finale di lunedì 25 marzo. Per festeggiare il traguardo raggiunto, ieri sera le donne hanno avuto la possibilità di trascorrere alcune ore in suite senza gli uomini.

Per movimentare la serata, gli autori hanno deciso di far entrare alcuni ballerini cubani, che sono stati accolti con entusiasmo dalle gieffine. Gli utenti più attenti, però, hanno subito individuato un volto noto tra i ballerini presenti in suite: tra loro, infatti, c’era anche David Mesa, ex corteggiatore di Ida Platano il quale, dopo un inizio promettente, è stato oggetti di diversi attacchi, in particolare da Tina Cipollari, che gli hanno fatto maturare la decisione di lasciare Uomini e Donne.