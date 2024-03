Non è un periodo semplice per la famiglia Ferragni. Quando accaduto a Chiara Ferragni sta senza dubbio incidendo molto in merito alla tranquillità di tutti i familiari: l’imprenditrice digitale è molto provata dalle ultime “disavventure”, e lei stessa ha ammesso di non essere particolarmente in forma e di non volerlo più nascondere. Prima il Pandoro-gate, poi la crisi matrimoniale con Fedez e quella lavorativa con la perdita di numerose collaborazioni.

Mai come in questo frangente, la Ferragni ha bisogno di sentire l’affetto delle persone a lei più care. La mamma Marina Di Guardo e le sorelle Francesca e Valentina non l’hanno mai abbandonata, nonostante i rispettivi impegni. Per la più piccola delle sorelle Ferragni, in particolare, è un periodo particolarmente intenso: ha partecipato alle Settimane della Moda, sta lavorando ai progetti legati al suo brand, prosegue a gonfie vele la relazione con Matteo Napoletano. Anzi, c’è il matrimonio all’orizzonte?

Valentina Ferragni in atelier

Valentina e Matteo hanno ufficializzato la loro relazione la scorsa estate con le presentazioni in famiglia, ma la verità è che si frequentavano già da molto prima. Lui, che studia negli Stati Uniti, ha nove anni in meno di lei, un aspetto su cui la stessa Ferragni ha ironizzato sui social. Non è chiaro se i due abbiano intenzione di fare il grande passo, però ieri Valentina ha fatto visita ad un atelier di abiti da sposa.

La sorella di Chiara non ha svelato il motivo della visita in atelier, limitandosi a scrivere: “Oggi un incontro speciale”. Potrebbe trattarsi di un nuovo progetto lavorativo, ma ovviamente la prima cosa a cui hanno pensato i follower è la scelta dell’abito nuziale. L'atelier in questione è quello di un brand molto caro alla famiglia Ferragni quando si tratta di grandi occasioni. Atelier Emé, infatti, ha vestito Francesca Ferragni per il suo matrimonio con Riccardo Nicoletti. Ad ogni modo, i fan sono curiosi di scoprire se vedranno Valentina presto all’altare.