Marcella Bonifacio, la madre di Greta Rossetti, è letteralmente esplosa sui social contro la sua stessa figlia. Ma non solo. A finire nel suo mirino, infatti, anche i Sergetti e i Luzzers, rispettivamente i fandom dell’ex tentatrice e di Sergio D’Ottavi e di Beatrice Luzzi.

Affermazioni pesantissime, conseguenza di un discorso fatto da Beatrice a Greta che non le sarebbe andato affatto giù. La Luzzi, infatti, nel consolare l’ex di Mirko Brunetti, ancora scossa per l’incontro con sua madre durante l’ultima puntata del Grande Fratello, ha puntato il dito contro Marcella, affermando che la donna sia entrata nella Casa per avere qualche minuto di celebrità, aggiungendo che potrebbe essere in competizione con la figlia: “Ti devo dire una cosa. Le persone che sono di famiglia non necessariamente riescono a superare dei limiti personali, che sono delle volte essere l’egocentrismo e anche l’invidia. Anche se ti vogliono un mondo di bene”.

Parole che hanno mandato su tutte le furie la mamma di Greta, che attraverso alcune storie pubblicate su Instagram si è lasciata andare ad alcune affermazioni che non sono passate inosservate: “Sergetti? Andate a fan*ulo! Non avete capito niente, ve lo dico io! Come rimarrete delusi! Ma ragazzi ce la fate? Tu Greta ti sei rincoglionita che ormai non ti riconosco più.

Quell’altra lì, pettirosso, non ti permettere mai più di venire a dire che io sono gelosa di mia figlia. Quando esci ce la vediamo io e te, rossa! Sai una volta le rosse cosa facevano? E’ vergognosa. Avete presente l’elettrocardiogramma di un cadavere? Piatto! Ecco, lei è così. Non ha smorfie, è sempre pacata, non grida mai, non dice mai niente. Non ha un’emozione. Apatica. Bleah!

Tu devi uscire Greta, tu devi uscire lunedì. Si è bruciata il cervello, oh Dio Santo! Mamma mia non ti riconosco più. Fai quasi paura! Ti porterò da uno psichiatra quando esci.

Siete un popolo di deviati, tutti i Luzzers. Vi piace proprio quella che è l’incoerenza di una donna. Una falsa, manipolatrice, egocentrica, rancorosa. Ma voi veramente avete dei problemi seri a farvi piacere una persona del genere! Ecco perché poi in Italia funziona tutto male, perché ve lo meritate”.